Coppa Italia tra turnover e gol in trasferta

La Coppa Italia, sovente bistrattata, ha in programma quattro partite nella giornata di martedì. Si tratta di gare secche, che avranno quindi un vincitore al termine dei tempi regolamentari, se no dei rigori, e che molti allenatori utilizzeranno per dare spazio a chi ha giocato di meno fino a oggi. Prendiamo per esempio la Sampdoria, che ospita la Salernitana, e che domenica tornerà in campo per il sentitissimo derby della Lanterna con il Genoa. Ranieri ha esplicitamente detto che ricorrerà al turn-over con i campani, probabile quindi che al Ferraris entrambe le squadre vadano in gol.

Bologna-Reggina, Entella-Pisa e Pordenone-Monza le altre tre partite in calendario. Per la gara del Dall’Ara può valere il medesimo ragionamento fatto per la sfida di Genova, può difficile decifrare le altre due gare tra formazioni cadette: il Monza ha bisogno di dare una sterzata a una stagione cominciata male ma i neroverdi, a loro volta, necessitano di un’iniezione di fiducia e probabilmente avranno la meglio. Pochi gol potrebbero infine caratterizzare Entella-Pisa.

OPTA | 27-10-2020 12:22