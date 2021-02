Coppa Italia, Olimpia stra-favorita

Soltanto l’Olimpia Milano può perdere la Coppa Italia, con la Final Eight che prende il via giovedì al Forum di Assago, il campo di casa della compagine biancorossa.

La squadra di Ettore Messina, che è in testa alla classifica del campionato italiano, comincerà contro la Unahotels Reggio Emilia, che non sembra avere le carte in regola per mettere i bastoni fra le ruote ai meneghini: c’è anzi il rischio che subisca una sconfitta con un margine superiore ai 20 punti.

Tra i quarti più equilibrate sembrano le tre altre sfide, in particolare quella di stasera tra la Virtus Bologna di Djordjevic e la Reyer Venezia di De Raffaele: non sorprenderebbe se dovesse terminare punto a punto.

Venerdì Sassari di Gianmarco Pozzecco favorita su Pesaro, ma Repesa è un marpione, quindi attenzione, Brindisi rischia con Trieste.

OPTA | 11-02-2021 11:43