Coppa di Lega, è ancora Liverpool-Arsenal

La stagione è appena iniziata, ma il calendario del calcio inglese è già ricchissimo di appuntamenti. Del resto l’inizio tardivo dell’annata 2020-2021, conseguenza del prolungamento di quella precedente per la lunga interruzione dovuta alla pandemia di Coronavirus, impone tappe forzate ai club inglesi tra campionato, FA Cup e Coppa di Lega.

Ecco allora che giovedì 1° ottobre sarà già giornata di dentro o fuori per Liverpool e Arsenal, di fronte negli ottavi di Coppa di Lega. Le due squadre, già di fronte nel Community Shield lo scorso 29 agosto con vittoria dei Gunners ai rigori, si sono affrontate lo scorso lunedì nel posticipo della seconda giornata di campionato, vinto in rimonta per 3-1 dai Reds.

In vista dei prossimi impegni in Premier Klopp e Arteta daranno spazio in Coppa a numerose seconde linee. Turnover robusto quindi da parte di entrambi i tecnici e di conseguenza non è facile sbilanciarsi in un pronostico.

Klopp, già privo per infortunio di elementi del calibro di Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain e di Thiago Alcantara, risultato positivo al Coronavirus, sembra infatti deciso a rinunciare all’intero tridente titolare. Un’occasione invitante, quasi irripetibile, per un Arsenal destinato ugualmente a scendere in campo con la squadra B, nella quale dovrebbero però trovare spazio giocatori come Pépé e Ceballos.

Si aggiunga a queste considerazioni il fatto che il Liverpool non è ma riuscito a battere l’Arsenal negli ultimi quattro confronti diretti non di Premier League, ed ecco che una vittoria dei londinesi potrebbe non essere considerata troppo sorprendente, sebbene in casa Liverpool un’eliminazione così precoce suonerebbe come una delusione.

Facile intanto immaginare una partita con gol, vista la facilità di entrambe le squadre nell’andare a rete in assoluto e negli scontri diretti.

OPTA | 30-09-2020 19:44