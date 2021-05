Contro il Parma l’ultima di Ranieri blucerchiato

Al 90’ si separeranno le strade di Claudio Ranieri e della Sampdoria. Dopo il 2-0 della gara d’andata, la Sampdoria potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila contro il Parma in Serie A per la prima volta dal 2007 e in entrambe le sfide stagionali per la prima volta dal campionato 1990/91. Il Parma ha vinto l’ultima trasferta di Serie A contro la Sampdoria e potrebbe registrare due successi esterni di fila contro i blucerchiati nella competizione per la seconda volta nel massimo torneo, dopo le sfide del 1998 e 2004.

La Sampdoria ha vinto (1-0) l’ultima partita di campionato contro l’Udinese; i liguri potrebbero tenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A per la prima volta da novembre 2019. Il Parma ha perso le ultime otto partite di campionato; nella storia della Serie A, solo quattro squadre non neopromosse hanno registrato una striscia più lunga di sconfitte in una singola stagione:Triestina nel 1947, Padova nel 1996, Palermo nel 2016 e Udinese nel 2018.

Keita Baldé ha segnato tre reti in sei sfide contro il Parma in Serie A, inclusa la sua prima marcatura nel torneo, datata novembre 2013 con la maglia della Lazio.

La prossima sarà la 500esima presenza in Serie A per il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella che potrebbe diventare il quinto attaccante a raggiungere questo traguardo nella storia della competizione, dopo Francesco Totti (619), Roberto Mancini (541), Silvio Piola (537) e Alberto Gilardino (514).

