Contro Denver serve il vero Doncic

Non è stato un inizio di stagione facile per Denver Nuggets e Dallas Mavericks che si affrontano stanotte con un record ancora negativo di tre vittorie e quattro sconfitte. I padroni di casa nonostante un Nikola Jovic tirato a lucido dal punto di vista fisico hanno vinto soltanto una gara delle prime cinque giocate e sono riusciti a migliorare almeno parzialmente la situazione approfittando di un calendario che gli riservato due facili impegni consecutivi contro i Minnesota Timberwolves di un Karl-Anthony Towns che sta lottando da solo contro i mulini a vento.

Gli ambiziosi texani invece sono stati in parte traditi dalla loro stella Luka Doncic che però contro Houston ha già rialzato la testa con una tripla doppia sontuosa. L’obiettivo dell’ex Real Madrid è ripetersi in Colorado dove però come sempre sarà un fattore da non sottovalutare l’altitudine. Non è da escludere una partita a basso punteggio con ritmi bassi almeno fino al quarto quarto in caso di arrivo in volata.

OPTA | 07-01-2021 09:14