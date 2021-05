Conte vuole completare la collezione

Inter e Roma hanno pareggiato tutti gli ultimi sei incontri di Serie A: solo una sfida nella storia della competizione è terminata in pareggio per sette occasioni consecutive, quella tra Roma e Lazio tra il 1990 e il 1993. Inter e Roma si affrontano di mercoledì in Serie A per la sesta volta: il bilancio finora è in equilibrio con due successi per parte e un pareggio nella gara più recente (1-1 nel febbraio 2008).

L’ultimo successo dell’Inter al Meazza contro la Roma in Serie A risale all’ottobre 2015: 1-0 grazie alla rete di Gary Medel, da allora una vittoria giallorossa seguita da tre pareggi. L’Inter ha totalizzato 85 punti finora: qualora conquistasse i nove punti che mancano al termine del torneo in corso (94 in totale), soltanto una volta nella sua storia in Serie A la squadra nerazzurra ne avrebbe raccolti di più a fine campionato: 97 nel 2006/07.

La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di Serie A giocate di mercoledì: la striscia record di successi consecutivi in questo giorno della settimana appartiene al Milan, che ne ha collezionati 10 di fila tra il 2005 e il 2006. La Roma non vince da cinque trasferte di Serie A e ha perso le tre più recenti: risale al novembre 2008 l’ultima striscia di sconfitte esterne consecutive più lunga per i giallorossi nella competizione (cinque con Luciano Spalletti in panchina).

Dal suo arrivo sulla panchina dell’Inter nel 2019/20, Antonio Conte ha trovato il successo in Serie A contro 21 delle 22 avversarie affrontate in campionato: fa eccezione la Roma, contro cui ha registrato tre pareggi.

