Conte attenta al record di Spalletti

Il Verona attende l’Inter per cercare di interrompere una lunghissima striscia: non ha vinto alcuna delle ultime 18 sfide contro l’Inter in Serie A (quattro i pareggi), l’ultima vittoria dei veneti contro i nerazzurri nel torneo risale al 1992. I gialloblù non hanno mai infilato una striscia di 19 match senza successi contro una singola avversaria nel massimo campionato. L’Inter ha vinto sei delle ultime nove gare in trasferta contro il Verona in Serie A (tre i pareggi), segnando 20 gol nel parziale (2.2 di media a match).

Il Verona ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare interne di Serie A: non registra quattro partite di fila senza successi in casa nel massimo campionato dal settembre 2019 (furono addirittura 6).

L’Inter arriva da sei successi di fila in Serie A: i nerazzurri non collezionano sette vittorie consecutive nel corso di un singolo campionato dal novembre 2018, con Luciano Spalletti in panchina.

Con 32 gol nelle prime 13 partite stagionali di Serie A, questo è il miglior inizio a livello realizzativo dell’Inter dal 2009/10 – con più di una rete in questo match, si tornerebbe al 1960/61, quando i centri erano 34 dopo 14 gare.

Gli ultimi sette gol dell’Inter in Serie A sono arrivati tutti nel secondo tempo, tre dei quali firmati da Lukaku.

