Conference League, un giovedì per un posto al sole

Veramente numerosi gli incontri in programma giovedì per la Conference League, protagoniste in grande maggioranza le squadre che non rappresentano l’elite del calcio europeo e che cercano un posto al sole.

Siamo alle gare di ritorno del primo turno di qualificazione e alcuni verdetti sembrano già scritti. Interessante, però, cercare di capire quali possano essere i match di giovedì nei quali si potranno vedere numerose reti o in cui entrambe le squadre impegnate riusciranno ad andare in gol. Soffermandosi sul secondo caso ecco che Dila Gori-Zilina (dopo l’1-5 dell’andata) sembra gara con le due squadre a segno. Più difficile succeda anche in Larne-Bala Town e Puskas-Inter Turku ma sono match da prendere in considerazione. I sanmarinesi di La Fiorita sognano una rete con il Birkirkara: complicato ma non impossibile.

OPTA | 15-07-2021 10:26