Conference League tra caldo e gol

Giornata di verdetti anche in Conference League con tantissimi incontri che si disputano in giro per l’Europa.

Ci sono gare che paiono promettere numerosi reti, come per esempio quella che metterà di fronte gli irlandesi del Dundalk agli olandesi del Vitesse dopo il 2-2 dell’andata.

E che dire di HB Torshvan-Maccabi Haifa dopo il 7-2 maturato in Israele per i padroni di casa?

Tante le opzioni da prendere in considerazione in questa giornata, che potrebbe anche essere condizionata dal grandissimo caldo, dato che gran parte del Vecchio Continente sta registrando altissime temperature. Gli irlandesi del Bohemians, per esempio, impegnati a Salonicco con il Paok (19, ora locale), c’è da pensare che soffriranno tantissimo dopo il 2-1 con cui hanno vinto all’andata.

OPTA | 12-08-2021 12:49