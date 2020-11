Conegliano gioca per il record

Potrebbe essere (e molto probabilmente lo sarà) un altro giorno da record per l’Imoco Volley Conegliano.

La squadra di Paola Egonu, capolista imbattuta della nostra serie A1, stasera chiude il suo girone di andata ospitando la Reale Mutua Fenera Chieri, un avversario ampiamente alla sua portata.

Le venete finora non hanno lasciato per strada neanche un punto e solo in tre occasioni non hanno vinto 3-0. Se anche stasera dovessero imporsi prima del tie-break completerebbero un girone perfetto, da 36 punti su altrettanti disponibili.

Anche se il primato non è in discussione e una sconfitta non cambierebbe la situazione, questo possibile primato aumenta ulteriormente le possibilità che Conegliano non si distragga e chiuda in bellezza questo giro di boa, in attesa di iniziare a fare sul serio anche in Champions League.

