Conegliano, attenzione al testa-coda

Insidioso testa-coda per la Imoco Volley Conegliano, leader della Serie A1 di pallavolo femminile, che nella sfida della vigilia di Natale valevole per la 15a giornata di campionato affronta la Unet E-Work Busto Arsizio.

Le Farfalle, reduci da un trittico di partite agrodolce in Champions League, sono in difficoltà in campionato e hanno un solo punto di vantaggio sulle ultime in classifica, pur avendo però giocato due partite in meno rispetto a Perugia e tre rispetto a Brescia.

Difficile che possano insidiare, a livello di vittoria finale, le Pantere venete, che in tredici partite giocate hanno perso solo 5 set conquistandone 39 (tanti quanti i punti in classifica) e in stagione hanno conquistato soltanto vittorie, tanto in campionato quanto in Champions.

Nell’ultima sfida contro Casalmaggiore, però, le ragazze allenate da Daniele Santarelli hanno mostrato più di qualche sbavatura e non è da escludere che la voglia di rivalsa delle lombarde possa tradursi almeno in un set portato a casa.

OPTA | 23-12-2020 20:40