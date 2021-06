Con Martinez questo Belgio segna sempre

La sfida di Siviglia, da cui uscirà la prossima rivale dell’Italia a EURO 2020, sarà il primo incontro in uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali) tra Belgio e Portogallo; dopo la sconfitta per 3-0 in occasione delle qualificazioni alla Coppa del Mondo nel settembre 1989, il Portogallo è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro il Belgio, considerando tutte le competizioni (3.).

Il Belgio non ha trovato la via del gol solo in due delle ultime 58 partite sotto la guida tecnica Roberto Martínez, tenendo una media di esattamente tre gol a partita nel periodo (174 in totale). Le sole due partite in cui l’attacco belga è stato fermato sono state la semifinale dei Mondiali 2018 contro la Francia (0-1) e in occasione dell’ultimo incontro con il Portogallo: pareggio per 0-0 nel giugno 2018. L’ultima vittoria ottenuta contro la Finlandia è stata la nona tra Europei e Mondiali sotto la guida di Roberto Martínez, con il tecnico spagnolo che adesso detiene il record assoluto di vittorie in un grande torneo internazionale con i Diavoli Rossi.

I Diavoli Rossi hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta in ciascuna delle ultime cinque presenze in uno dei maggiori tornei internazionali (Europei e Mondiali), arrivando fino alla semifinale nella scorsa Coppa del Mondo 2018. In quell’occasione la sconfitta contro la Francia che ha poi vinto il Mondiale 2018, è stata l’unica delle ultime 10 partite disputate nei maggiori tornei internazionali in cui la Nazionale belga non è riuscita a vincere.

Il Portogallo si è qualificato per la fase a eliminazione diretta di Euro 2020 arrivando al terzo posto nel girone per il secondo Europeo consecutivo, come accade anche nel 2016 quando poi i lusitani alzarono il trofeo. Il bottino di quattro punti ottenuti nelle tre partite della fase a gironi stato il peggiore per una squadra campione in carica dalla Grecia nel 2008 (0). Il Portogallo ha concesso sei gol in tre partite a Euro 2020, già uno in più di quanti ne aveva subiti in tutto il torneo a Euro 2016 quando alzò il trofeo (cinque reti incassate in sette partite). L’ultima volta che il portogallo aveva concesso due o più gol in tre match consecutivi era nel febbraio 2013 con Paulo Bento in panchina.

Cristiano Ronaldo è diventato il giocatore ad aver segnato il maggior numero di gol tra Europei e Mondiali, grazie alla doppietta realizzata contro la Francia che gli ha concesso di scavalcare Miroslav Klose (19) raggiungendo quota 21 gol. Inoltre, Ronaldo ha già segnato due doppiette a EURO 2020: nessun giocatore ne ha mai fatte registrare tre in un singolo Campionato Europeo.

OPTA | 27-06-2021 08:25