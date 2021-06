Con l’Ungheria il Portogallo non perde mai

Ungheria e Portogallo a Budapest si sfidano per la terza volta tra Mondiali e Europei, dopo la Coppa del Mondo 1966 e Euro 2016, tutti nella fase a gironi. Le due partite precedenti hanno prodotto un totale di 10 gol (vittoria del Portogallo 3-1 nel 1966, 3-3 nel 2016). Il Portogallo non ha mai perso in 13 sfide contro l’Ungheria. L’Ungheria è infatti la squadra che il Portogallo ha affrontato più volte senza mai perdere.

Il Portogallo parteciperà all’ottavo Campionato Europeo: è l’ultima squadra ad aver vinto per la prima volta il trofeo (nel 2016). Solo la Spagna (2008, 2012) ha vinto gli Europei in due edizioni consecutive. Il Portogallo è l’unica squadra che ha raggiunto la fase a eliminazione diretta nelle ultime sei edizioni degli Europei, serie iniziata nel 1996. In generale, il Portogallo ha sempre superato la fase a gironi del torneo (7/7).

Esclusa la lotteria dei rigori, il Portogallo è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite agli Europei: le sue ultime due sconfitte nella competizione sono arrivate contro la Germania (giugno 2008 e giugno 2012). Solo la Spagna ha registrato una striscia senza sconfitte più lunga nella storia del torneo: 14 gare, dal 2008 al 2016. Il Portogallo non è riuscito a vincere la partita d’esordio negli ultimi cinque tornei tra Mondiali e Europei, pareggiando tre volte e perdendo le altre due. L’ultima vittoria nella sua prima gara è stata ad Euro 2008 contro la Turchia (2-0).

L’Ungheria si è qualificata per due edizioni consecutive degli Europei, nelle 14 precedenti edizioni del torneo si era qualificata solo due volte (1964, 1972). L’Ungheria è rimasta imbattuta nella fase a gironi nell’ultima edizione degli Europei. In generale ha però vinto solo due delle otto partite nella competizione.

Solo due degli 11 gol dell’Ungheria agli Europei sono arrivati nel corso del primo tempo (sette nel secondo tempo, due nei tempi supplementari).

Cristiano Ronaldo detiene il record agli Europei di presenze (21), gol (9, alla pari di Michel Platini) e il maggior numero di edizioni con almeno una rete (4) nel torneo. Inoltre, nessun giocatore europeo conta più presenze dell’attaccante portoghese considerando Mondiali ed Europei insieme (38, alla pari di Bastian Schweinsteiger). Cristiano Ronaldo ha segnato quattro gol e fornito due assist nelle ultime tre partite contro l’Ungheria, inclusa una doppietta nel 3-3 a Euro 2016. Il difensore centrale Willi Orbán è stato il capocannoniere dell’Ungheria nelle qualificazioni a Euro 2020: i suoi tre gol sono tutti arrivati da calcio piazzato.

OPTA | 15-06-2021 07:17