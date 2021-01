Como-Renate, un derby che vale molto

Il Como ci crede e punta al sorpasso. Una serata che ha il sapore di serie B quella di lunedì per quanto riguarda il girone A della C. I lariani ospitano il Renate capolista, che li precede di 2 lunghezze soltanto e al quale il pareggio andrebbe bene.

I nerazzurri, che sono fermi dal 16 gennaio, quando chiusero sul pari la gara in casa della Lucchese, hanno già chiesto al Monza di poter giocare all’U-Power Stadium in caso di salto nei cadetti: devono però rintuzzare l’attacco del Como, che arriva da cinque vittorie di fila e che non perde da novembre, quando cedette in casa alla Pro Vercelli.

La gara, che verrà trasmessa in diretta da Rai Sport, si preannuncia come ovvio combattuta e a rischio cartellini: va tenuto presente che all’andata si videro cinque gol, con la vittoria esterna del Como per 3-2.

OPTA | 25-01-2021 17:54