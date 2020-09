Come si legge una quota in percentuale

Si potrebbe anche dire “come una quota rappresenta la probabilità di vittoria”, il concetto è il medesimo.

Prendiamola un attimino alla larga e diciamo che quota e probabilità di vittoria sono due facce della stessa medaglia. Se diciamo che la quota è rappresentativa della probabilità di vittoria diciamo una mezza verità, intendendo per quota quella che ci viene proposta dal banco; questo perché in quella quota è “contenuto” l’aggio del banco, in maniera più o meno palese, che rende l’equivalenza non esatta.

Se diciamo, invece, che una probabilità di vittoria si può tradurre in quota, parliamo di una operazione matematica, e quindi di una equivalenza precisa.

Questo preambolo è per dire che se noi guardiamo le quote proposte da un banco (uno qualsiasi dei provider che possiamo trovare in rete) non ci possiamo fare un’idea della reale probabilità di vittoria dei singoli eventi, se non “normalizzando” le quote. Faccio un esempio, un po’ anomalo se volete:

Inter e Juventus si incontrano in campo neutro, hanno due organici equivalenti, stessa posizione in classifica, situazione di equilibrio negli incontri precedenti, stessa situazione coppe… insomma una situazione nella quale tutti e tre gli eventi possibili hanno stessa probabilità, ovvero il 33,33%.

Le quote che potrebbe esporre un ipotetico banco, introducendo un proprio aggio, potrebbero essere:

Quota 1: 2.80

Quota X: 2.80

Quota 2: 2.80

Ora proponiamo i tre eventi quotati secondo le loro reali probabilità di vittoria, ovvero senza l’aggio del banco:

Quota 1: 3.00

Quota X: 3.00

Quota 2: 3.00

Il conto, per passare dalla probabilità di vittoria alla sua quota è semplice: (100/probabilità).

Nel caso in questione, avendo dato il 33,33% di probabilità a tutti e tre gli eventi, ognuno di essi tradotto in quota vale 3.00. E’ subito evidente, come si diceva, che le quote proposte nella prima tabella non rappresentano le reali probabilità degli eventi… E’ come se ci fosse un quarto evento in gara, che è l’aggio del banco, che più avanti vedremo quanto vale.

Nel calcolo probabilistico la somma delle probabilità di vincita di ogni evento è 100. Nella nostra seconda tabella la somma delle percentuali relative ad ogni quota fa esattamente 100%, proprio perché ogni quota è rappresentativa della probabilità di vincita senza nessun aggio del banco. Nella prima tabella la somma delle percentuali relative ad ogni quota fa 107%. Quindi:

quote più basse => percentuale più alta

quote più alte => percentuale più bassa

Da questo deduciamo, come principio generale, che guardando le quote di un banco possiamo capire quanto più aggio abbia semplicemente contando la somma delle percentuali di ogni quota. E, ovviamente, più è alto l’aggio del banco meno remunerato è il giocatore. Tenendo ovviamente in considerazione che un banco non può lavorare ad aggio zero, e quindi la sua lavagna non sarà mai a percentuale 100%, ma sempre un po’ più alta. L’aggio è il famoso quarto evento di cui si è parlato prima.

Come si fa a calcolare la percentuale relativa ad una quota? Semplicemente si divide 100 per la quota. Facciamo notare che la quota normalmente è espressa come (quota + 1), ma alcuni vecchi bookmaker usano utilizzare ed esporre la quota reale e spesso sotto forma di frazioni (all’inglese).

Quindi nel caso della nostra prima tabella le quote espresse in percentuale sono le seguenti:

Quota 1: 35,71%

Quota X: 35,71%

Quota 2: 35,71%

La cui somma dà: 107,14%, che è una percentuale tutto sommato accettabile, per giocare. Questo significa che il banco vince(rebbe), al netto di tasse e spese fisse, il 7,14% di quanto incassa.

Nel caso della seconda tabella le quote espresse in percentuale sono le seguenti:

Quota 1: 33,33%

Quota X: 33,33%

Quota 2: 33,33%

La cui somma dà: 100%. Questo banco non vince e non perde.

Tirando le somme, abbiamo capito che:

– La quota relativa ad una probabilità percentuale di vittoria si ottiene calcolando (100/probabilità);

– La percentuale relativa ad una quota si ottiene calcolando (100/quota);

– Le probabilità di vincita reali di un evento si ottengono dalle quote di un banco che le espone al 100%

– La remuneratività di un banco si deduce da quanto meno la percentuale totale delle sue quote si distanzia dal 100%

OPTA | 09-09-2020 20:50