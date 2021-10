Colonia stai all'occhio, l'Hoffenheim di solito è indigesto

L’Hoffenheim ha vinto tutte le ultime sei sfide in Bundesliga contro il Colonia, raccogliendo più successi rispetto ai 14 incontri precedenti nel massimo campionato (quattro). Questa è anche la striscia di vittorie di fila più lunga di sempre dell’Hoffenheim contro un singolo avversario nel massimo campionato. Il Colonia ha conquistato in media 0.9 punti a partita in Bundesliga contro l’Hoffenheim, meno che contro ogni altra squadra affrontata almeno 15 volte nel massimo campionato.

Il Colonia subisce in media 2.15 gol a partita contro l’Hoffenheim, nella propria storia in Bundesliga solo contro il Tennis Borussia Berlin ha una media peggiore (2.5). L’Hoffenheim ha realizzato più reti in Bundesliga contro il Colonia che contro ogni altra formazione (43).

L’Hoffenheim è imbattuto da 10 confronti con il Colonia in Bundesliga (7V, 3N): la striscia di imbattibilità più lunga e ancora aperta per il club contro un avversario attualmente nel massimo campionato. Il Colonia non batte l’Hoffenheim in Bundesliga da 10 incontri (3N, 7P) – tra le squadre attualmente nel massimo campionato, il Colonia attende il successo da più tempo solo contro il Bayern Monaco (15). L’ultimo successo contro l’Hoffenheim risale all’aprile 2015 (3-2), mentre l’ultimo successo esterno contro questo avversario risale al novembre 2014 (4-2).

L’Hoffenheim ha subito almeno un gol in tutte le ultime sei gare interne in Bundesliga (1.7 subiti a partita). L’ultima volta che la squadra di Sebastian Hoeness ha incassato reti per più gare casalinghe consecutive risale all’inizio della scorsa stagione (sette di fila). L’Hoffenheim ha iniziato questa stagione in Bundesliga quasi in maniera identica rispetto alle ultime tre stagioni – sono otto i punti conquistati nelle prime sette giornate in questa stagione (sette nel 2020/21; otto nel 2019/20; sette nel 2018/19). L’ultima volta che ne ha raccolti di più è stato nel 2017/18 (14, terzo posto finale).

Dopo il 3-1 interno contro il Greuther Furth, il Colonia è imbattuto da cinque partite in Bundesliga (2V, 3N). L’ultima volta era accaduto nel 2016/17 (sempre cinque gare) mentre non fa meglio dal 2016/17 (sei partite), sempre con Peter Stoeger in panchina.

