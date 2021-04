Colonia, c’è un incantesimo da rompere

Dopo aver perso il primo confronto con il Colonia in Bundesliga (0-3 nell’ottobre 2011), l’Augsburg è rimasto imbattuto nelle 12 sfide successive contro questo avversario in quella che è la propria striscia di imbattibilità più lunga di sempre contro un singolo avversario nel massimo campionato. Il Colonia ha vinto l’8% delle sfide contro l’Augsburg, raccogliendo in media 0.69 punti a partita: peggio che contro ogni altra squadra affrontata almeno 10 volte in Bundesliga.

Il Colonia non ha ancora vinto in casa dell’Augsburg in Bundesliga, contro nessun’altra squadra ha disputato più gare fuori casa senza mai ottenere il successo (sei). Tra le squadre attualmente in Bundesliga, l’Union Berlin è l’altra squadra contro cui non ha mai vinto fuori casa (due incontri).

L’Augsburg non perde in casa da quattro partite in Bundesliga, come non accadeva dal 2017/18 (sei). Prima di questa serie, l’Augsburg ha perso quattro delle cinque precedenti alla WWK Arena. L’Augsburg non va in gol da tre partite di fila in Bundesliga, avendo eguagliato il proprio record negativo nel massimo campionato. Non accadeva da inizio 2015.

