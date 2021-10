Colantuono ci riprova con un’altra neopromossa

Sono due i precedenti in Serie A tra Venezia e Salernitana, arrivati nella stagione 1998/99: successo granata per 1-0 all’Arechi e pareggio a reti inviolate nella gara di ritorno al Penzo. La Salernitana ha vinto tutte le ultime tre sfide di campionato contro il Venezia, tutte in Serie B – tra massima serie e cadetteria non ha mai ottenuto il successo per quattro gare consecutive contro i lagunari.

Nelle ultime 16 sfide tra squadre neopromosse in Serie A, in 10 occasioni ha trovato il successo la squadra di casa (2N, 4P) – tuttavia nelle due finora giocate in questo campionato ha vinto la formazione in trasferta (2-1 del Venezia in casa dell’Empoli e 4-2 dell’Empoli in casa della Salernitana). Quattro delle ultime nove formazioni che hanno collezionato quattro o meno punti nelle prime nove gare stagionali di Serie A (la Salernitana appunto ne ha quattro), si sono poi salvate a fine campionato: Sampdoria 19/20, Crotone 16/17, Chievo 14/15 e Chievo 13/14.

Nella sua storia il Venezia ha giocato una sola partita di martedì in Serie A : sconfitta per 0-1 contro il Bari il 12 novembre 1946. La Salernitana è l’unica squadra che non ha ancora trovato il gol nella prima mezz’ora di gioco in questa Serie A; i campani ne hanno subiti cinque in questo parziale, tre dei quali nell’ultimo match contro l’Empoli. La Salernitana ha vinto solo il 2.4% (1/41) delle trasferte disputate in Serie A (3-2 v Empoli nel febbraio 1999), la seconda percentuale più bassa nella storia della Serie A tra le squadre con almeno 35 gare giocate fuori casa (meglio solo del Lecco – 2%).

Pietro Ceccaroni è l’unico calciatore del Venezia ad essere rimasto in campo per tutti gli 810 minuti finora giocati dal Venezia in questo campionato – anche nella scorsa Serie B, era stato il giocatore dei lagunari in campo per più tempo (3810 minuti inclusi playoff). Gli ultimi quattro gol segnati in Serie A da Simy sono arrivati in trasferta: il nigeriano vanta una doppietta contro il Venezia in Serie B in tre sfide, ma nelle due giocate al Penzo non ha segnato. Franck Ribery è uno dei cinque giocatori, insieme a Raul Garcia, Fabio Quagliarella, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, ad aver partecipato ad almeno un gol in ognuna delle ultime 17 stagioni nei maggiori cinque campionati europei.

