Clippers quasi spalle al muro

Nella notte tra martedì e mercoledì si giocano 3 partite valide per i playoff NBA 2021. Focalizziamo la nostra attenzione sulla seconda sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, rivincita del primo round dei playoff 2020 in cui i californiani si imposero per 4-2.

Nel primo appuntamento della serie, i Mavericks, da testa di serie numero 5, sono riusciti a sorpresa a ribaltare il vantaggio del fattore campo con una grande prova di squadra e con il solito Luka Doncic sugli scudi: per lo sloveno una tripla doppia da 31 punti.

Prova mediocre per i Clippers, con i soli Paul George e Kawhi Leonard che provano a tenere LA a contatto, dovendosi però arrendere nell’ultimo quarto, con i texani che ormai sono scappati: la partita si chiude 113 a 103 per Dallas.

Questa notte gara 2, ancora sul parquet dello Staples Center. I Clippers non possono più sbagliare.

OPTA | 25-05-2021 16:33