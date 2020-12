Clippers obbligati a riscattarsi

I Los Angeles Clippers stanotte sono chiamati a riscattarsi dopo l’umiliante sconfitta con i Dallas Mavericks di cui ha parlato tutto il mondo. Il 77-27 all’intervallo è un primato negativo per la storia Nba di cui la squadra californiana avrebbe fatto molto volentieri a meno, dopo l’ancor più deludente eliminazione subita negli ultimi playoff.

Potrebbe essersi trattato solo di una battuta d’arresto, anche se le orride percentuali al tiro devono preoccupare. Kawhi Leonard, rimasto fuori contro Doncic e compagni per i postumi del colpo fortuito ricevuto da Serge Ibaka contro i Denver Nuggets, è pronto a tornare in campo contro i Minnesota Timberwolves. Karl Anthony Towns e compagni, dopo i due successi iniziali, non hanno potuto nulla contro i Lakers di LeBron James e puntano ad evitare la seconda sconfitta consecutiva allo Staples Center.

I favori sono però per i padroni di casa, decisi a rimettersi in carreggiata con la terza “w” stagionale.

OPTA | 29-12-2020 16:59