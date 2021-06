Clippers con le spalle al muro

Nella notte italiana si disputerà una sola sfida valida per i playoff NBA 2021, ed è una sfida da dentro o fuori per i Los Angeles Clippers che faranno visita ai Dallas Mavericks per questo sesto appuntamento del primo round dei playoff, con i texani avanti per 3-2 e pronti a giocarsi il match-point sul parquet di casa. Curiosità della serie: nessuna delle due squadre ha ancora avuto la meglio tra le mura del proprio palazzetto, facendo completamente saltare il fattore campo.

Prima dell’inizio del primo round, ci si aspettava una serie equilibrata ma dove l’ago della bilancia pendeva dalla parte dei californiani, come nel 2020 quando Leonard e compagni si liberarono di Dallas in 6 partite, ma con qualche preoccupazione in più del previsto.

Ma stanotte saranno i ragazzi di Rick Carlisle a giocarsi l’accesso al secondo turno, dove gli Utah Jazz attendono la squadra che uscirà vincente da questa serie. Per farlo si appoggeranno ancora al fenomenale Luka Doncic, che sta giocando dei sontuosi playoff. Lo sloveno è reduce dalla gara 5 dello Staples Center dove ha fatto registrare 42 punti con 8 rimbalzi e 14 assist, ma da gara 1 il play ex Real Madrid sta ricevendo un grande apporto da compagni e panchina, in particolare dalla guardia Tim Hardaway Jr.

Kawhi Leonard e Paul George invece sono chiamati a evitare un’uscita al primo turno che rappresenterebbe un vero e proprio fallimento. Ci si aspetta quindi una prova di orgoglio da parte dei padroni di casa per evitare la seconda uscita prematura in 2 anni che, viste le ambizioni di questi Clippers, rappresenterebbe un’ulteriore cocente delusione per i tifosi del team della California.

OPTA | 04-06-2021 15:24