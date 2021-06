Clippers a caccia di una nuova rimonta

Come contro i Dallas Mavericks al primo turno e contro gli gli Utah Jazz nelle semifinali di Conference, i Los Angeles Clippers sono costretti a rimontare da una situazione di doppio svantaggio. Dall’altra parte questa volta ci sono i Phoenix Suns che però non sembrano assolutamente intenzionati a farsi sfuggire l’occasione, dopo aver vinto le due gare casalinghe in Arizona.

Dopo la beffa subita da DeAndre Ayton sulla sirena di gara 2, i californiani, ancora orfani di Kawhi Leonard, sperano di riequilibrare la serie sfruttando il pubblico dello Staples Center.

Il peso dell’attacco dei Clippers sarà ancora una volta sulle spalle di Paul George che però in gara 2 non si è fatto trovare pronto, fallendo due tiri liberi decisivi, nonostante i 26 punti con 6 assist e 6 rimbalzi.

Per quanto riguarda i Suns invece ci si attende una grande prova di Devin Booker, già protagonista in gara 1 con una tripla doppia da 40 punti 13 rimbalzi e 11 assist e l’apporto della guardia Cameron Payne, reduce da una gara 2 da protagonista chiusa con 29 punti e 9 assist. Inoltre la squadra di Monty Williams dovrebbe riabbracciare il veterano Chris Paul, dopo le due assenze forzate per Covid-19.

OPTA | 24-06-2021 16:38