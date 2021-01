City, tre punti per balzare in testa

Il West Bromwich non ha vinto nelle ultime 18 partite di Premier League contro il Manchester City, dopo la vittoria per 2-1 nel dicembre 2008 sotto la guida di Tony Mowbray. Il Manchester City ha vinto le ultime sei trasferte di Premier League contro il West Brom, la sua più lunga serie di successi esterni di fila contro un singolo avversario. Il West Brom ha registrato una striscia più lunga senza vittorie nella massima serie solo contro il Liverpool (19 partite tra il 1981 e il 2010) rispetto alla sua attuale striscia di 18 contro il Man City.

Nelle 18 partite senza successi contro il Man City, il West Brom è stato in vantaggio per un totale di soli 26 minuti e 3 secondi, prendendo il comando nell’ottobre 2012 (12m e 56s) e nell’aprile 2016 (13m e 7s), perdendo però in entrambe le occasioni. Da quando ha perso 2-5 contro il Leicester nella seconda partita della stagione, il Manchester City ha subito solo sette gol in 16 partite di Premier League, tenendo 10 volte la porta inviolata. Il West Brom ha subito 24 gol in nove partite casalinghe di questa Premier League, più di qualsiasi altra squadra. Tuttavia, il Man City ha segnato meno gol in trasferta rispetto a qualsiasi altra squadra attualmente nella prima metà della classifica. Una vittoria per il City lo vedrà finire in testa alla classifica della Premier League per la prima volta in questa stagione.

OPTA | 26-01-2021 13:12