City, servono subito 3 punti

Non sarà certo l’avversario più malleabile a bagnare la prima gara della Premier League 2020-21 del Manchester City: la squadra allenata da Pep Guardiola lunedì sera sarà ospite del Wolverhampton, che all’esordio in campionato è andato a prendersi i 3 punti sul campo dello Sheffield United, chiudendo la contesa con due reti nei primi minuti di gioco, e che vuole proseguire il proprio cammino.

Gli ospiti sono favoriti ma dovranno stare molto attenti ai padroni di casa, che anche questa sera potrebbero essere autori di una partenza sprint. Alla lunga, però, i valori dovrebbero venire fuori: troppo importante, per il City, cominciare con il piede giusto.

Alla luce dei valori in campo il City potrebbe riuscire a vincere 3-1: Sergio Aguero è ko, e potrebbe averne per ben più di un mese, le reti potrebbero arrivare da Sterling, Jesus e Mahrez. Per il Wolverhampton un pareggio sarebbe una grande cosa ma servirà qualcosa in più di una buona partita: Raul Jimenez può creare grattacapi alla retroguardia rivale.

OPTA | 21-09-2020 07:33