City-Dortmund, Guardiola ci prova

Manchester City e Borussia Dortmund si sono affrontate nella fase a gironi della Champions League 2012/13, gli unici due precedenti tra le due squadre: un pareggio per 1-1 all’Etihad e un successo per 1-0 per il Dortmund al Signal Iduna Park. Il Manchester City ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Champions League contro squadre tedesche e ha ottenuto 12 vittorie totali contro squadre tedesche: solo Real Madrid, Barcellona e Man Utd ne contano di più.

Dalla sconfitta nella prima partita della fase a gironi (1-3 con la Lazio), il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di Champions League: la sua ultima striscia più lunga nella competizione risale al periodo tra il 2012 e il 2013, 11 di fila senza sconfitte sotto Jürgen Klopp. Il Manchester City ha perso quattro delle cinque partite giocate ai quarti di finale di Champions League sotto la guida di Pep Guardiola, con il City che è uscito in questa fase della competizione in tutte le ultime tre stagioni.

Questo è il primo quarto di finale di Champions League per il Borussia Dortmund dal 2016/17, quando perse complessivamente 6-3 contro il Monaco. Il Dortmund ha vinto l’andata solo in una delle precedenti sei esperienze ai quarti di finale (2N, 3P), successo per 3-1 in casa contro l’Auxerre nel 1996/97. Finali comprese, questa sarà la 60esima partita da allenatore di Pep Guardiola nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League: solo Carlo Ancelotti ne conta di più (62), tuttavia l’attuale allenatore del Manchester City detiene già il record di vittorie nella fase a eliminazione diretta nella storia della competizione (31).

