City, con la finale c’è un record in più

Il Manchester City è imbattuto in tutti i quattro precedenti confronti in competizioni europee con il Paris SG e ha vinto l’ultima partita casalinga contro la squadra francese nell’aprile 2016 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League di quella stagione. Soltanto contro il Milan (quattro) il Paris SG ha giocato più volte senza trovare il successo in Champions League che contro il Man City (tre).

Il Psg ha vinto in trasferta contro il Man Utd a inizio stagione ed è la sesta squadra ad affrontare entrambe le formazioni di Manchester in esterna nella stessa edizione di una competizione europea, ma nessuna delle cinque precedenti ha strappato la vittoria in entrambe le sfide. Il Manchester City ha vinto le ultime sei partite di Champions League e in caso di vittoria diventerebbe la squadra inglese con la serie più lunga di successi consecutivi nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

L’undici della Torre Eiffel ha passato il turno nell’ultima sfida a eliminazione diretta di Champions League in cui aveva perso, per 2-1 all’andata, contro il Borussia Dortmund, negli ottavi di finale della scorsa stagione, grazie a un punteggio complessivo di 3-2 (2-0 nel ritorno). Tuttavia, nella sua storia in una grande competizione europea, la squadra francese non si è mai qualificata dopo aver perso in casa il match d’andata di un confronto a eliminazione diretta.

In caso di passaggio del turno, il Man City raggiungerebbe la sua prima finale in una competizione europea dopo 51 anni, ovvero da quando vinse la Coppa delle Coppe del 1970 contro il Górnik Zabrze. In questo caso, il City batterebbe il record di anni intercorsi tra una finale e la conquista della successiva in competizioni europee, detenuto al momento dallo Sporting CP (41 anni tra la finale di Coppa delle Coppe 1964 e quella di Coppa UEFA 2005). Il Manchester City ha vinto 10 delle 11 partite di Champions in questa stagione, segnando 23 gol e subendone soltanto quattro.

