City a oggi indigesto per il PSG

Il PSG non ha vinto alcuno dei tre precedenti con il Manchester City in competizioni europee: ha affrontato solo Arsenal (4), Milan (4) e Juventus (8) in più occasioni senza mai trovare il successo nella sua storia.

Il Manchester City ha eliminato il PSG nell’unico precedente incontro a eliminazione diretta nel calcio europeo, superando con un punteggio complessivo di 3-2 i quarti di finale di Champions League nel 2015/16, con Kevin De Bruyne che ha segnato il gol della vittoria nella gara di ritorno all’Etihad.

La squadra di Guardiola giocherà solo la quarta semifinale nella sua storia europea dopo la Coppa delle Coppe 1969-70 e 1970-71 e la Champions League 2015-16 – ha raggiunto la finale solo in un’occasione, vincendo il suo unico trofeo europeo finora, la Coppa delle Coppe nel 1970. Il PSG è solo la terza squadra francese a raggiungere le semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per due stagioni consecutive, dopo il St Etienne nel 1975 e il 1976 e il Marsiglia nel 1990 e 1991. Il PSG potrebbe raggiungere la seconda finale consecutiva di Champions League, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco dello scorso anno. Sarebbe solo la nona squadra a riuscirci in due stagioni consecutive, mentre solo Atletico Madrid e Valencia non sono riusciti ad alzare il trofeo in nessuna delle prime due finali disputate.

I Citizens hanno vinto nove delle 10 partite di questa Champions, almeno due più delle altre tre semifinaliste (Chelsea, 7). Nessuna squadra inglese ha vinto più di 10 gare nella stessa edizione con il formato attuale (dal 2003-04), mentre il Real Madrid nel 2011-12 è l’unico dei cinque club ad averne vinte così tante senza riuscire ad alzare il trofeo.

