Cittadella per ripartire, Pisa per proseguire

Dopo aver vinto le prime quattro sfide contro il Pisa in Serie B, il Cittadella ha ottenuto un solo successo nelle ultime tre. Il Cittadella è imbattuto in casa contro il Pisa in Serie B, grazie a due successi e un pareggio; nelle tre gare i veneti hanno sempre segnato esattamente un gol. Il Cittadella ha vinto solamente una delle ultime 10 partite di Serie B, perdendone quattro e pareggiandone cinque; nello stesso periodo nessuna squadra ha ottenuto meno successi.

Il Cittadella non è riuscito a segnare nelle ultime due partite casalinghe di Serie B e non arriva a tre gare interne di fila senza reti nel campionato cadetto da aprile 2015 (quattro in quel caso). Nel 2021 il Pisa ha mantenuto sei volte la porta inviolata, nessuna squadra ha fatto meglio in Serie B nell’anno solare in corso. Il Pisa ha vinto le ultime due trasferte di campionato: in Serie B non arriva a tre successi esterni di fila dal 2007 (cinque in quel caso).

Michele Marconi ha segnato nelle due sfide contro il Cittadella in cadetteria, a luglio e a novembre 2020: finora l’attaccante del Pisa non è mai riuscito a segnare tre volte di fila contro una squadra in Serie B.

OPTA | 12-03-2021 08:44