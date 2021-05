Cittadella a Monza per conservare

Quella nella gara di andata è stata la prima sconfitta del Monza contro il Cittadella in cinque incroci di Serie B, dopo tre vittorie e un pareggio. Il Monza ha perso due partite di fila per la prima volta in questa stagione in Serie B e potrebbe subire tre ko consecutivi per la prima volta dal 2001. Il Cittadella ha vinto le ultime due partite senza subire gol e potrebbe infilare tre successi consecutivi con la porta inviolata per la prima volta dallo scorso giugno.

Dopo due gare esterne con la porta inviolata, il Cittadella ha subito gol in tutte le ultime sei trasferte della regular season. Nei playoff/playout di Serie B, quando una squadra si è imposta nella gara di andata, nel 74% dei casi (26/35) si è poi qualificata al turno successivo o ha vinto. Oltre al Cittadella, tra playoff e playout di Serie B soltanto una volta una squadra ha vinto una gara di andata con tre gol di scarto: la Salernitana contro il Lanciano (4-1) nel giugno 2016; i campani poi vinsero anche il ritorno e si salvarono.

Nella gara di andata contro il Cittadella, il Monza ha tentato 18 conclusioni: è stata una delle sole due partite stagionali in cui i brianzoli hanno effettuato almeno altrettanti tiri senza segnare (l’altra il 10 maggio contro il Brescia). Davide Diaw, che ha giocato 54 partite e segnato 20 gol con la maglia del Cittadella in Serie B (inclusi playoff), ha realizzato la sua prima rete in cadetteria proprio contro la sua ex squadra, nel dicembre 2016, con la maglia della Virtus Entella.

