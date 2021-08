Cincinnati: si parte con Sinner e Fognini

Il tennis non sta facendo mancare il proprio contributo nella magica estate dello sport italiano: in Nord America, dove ci si è spostati dopo le Olimpiadi, sono arrivate le affermazioni di Jannik Sinner a Washington e di Camila Giorgi, che domenica ha trionfato nel Wta 1000 di Montreal.

Nel primo turno del Masters 1000 di Cincinnati scendono in campo proprio Jannik Sinner e Fabio Fognini. L’altoatesino, che a Toronto è stato eliminato a sorpresa dal qualificato australiano James Duckworth, si è riposato e non dovrebbe avere problemi nel battere Federico Delbonis, giocatore decisamente più efficace sulla terra battuta.

Per il ligure, invece, Nikoloz Basilashvili, potente georgiano che ha le carte in regola per metterlo in grande difficoltà.

