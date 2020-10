Chiude Verona-Genoa, liguri pronti a difendersi

Sara la sfida tra Hellas Verona e Genoa a chiudere la quarta giornata di andata. Una gara particolare, perché sono tantissimi gli ex ma anche perché nella squadra ligure le assenze saranno assai numerose: ancora indisponibili Cassata, Lerager, Zappacosta, Destro, Brlek, Criscito e Males, oltre a Sturaro, che però è sulla via del recupero dopo l’infortunio muscolare che lo aveva colpito a metà luglio. Un bel rebus per Rolando Maran, tecnico pragmatico che anche questa volta cercherà di fare di necessità virtù.

Il turno che si va per concludere è stata caratterizzato da gol a grappoli, basti pensare che solamente la sfida dello Scida, dove il neopromosso Crotone ha fermato i campioni di Italia della Juventus, si è chiusa con meno di tre reti complessive. Per pochi centimetri, va detto, quelli che hanno portato all’annullamento dell’1-2 a opera di Alvaro Morata.

Stasera non è detto che si segni molto, non sarebbe una sorpresa se non si vedessero più di due gol in totale: a fare differenza potrebbe essere l’atteggiamento guardingo degli ospiti.

