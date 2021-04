Chievo, Spal e un equilibrio da spezzare

Cinque i confronti finora tra Chievo e Spal tra Serie A e Serie B, per un bilancio in perfetto equilibrio con una vittoria per parte, entrambe nel massimo campionato (2-1 per gli scaligeri nel novembre 2017 e una degli emiliani per 4-0 nel maggio 2019); tre pareggi chiudono il bilancio. Il Chievo ha raccolto soltanto cinque punti nelle ultime otto partite di campionato: nel parziale, soltanto Entella (quattro) e Pordenone (due, ma con una gara in meno) hanno fatto peggio.

Gli estensi non hanno subito gol in quattro delle ultime cinque partite di Serie B, dopo aver tenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle precedenti 11 di campionato. La Spal ha perso l’ultima trasferta di Serie B sul campo del Pisa; nelle precedenti 35 sfide esterne giocate negli anni 2000, la squadra emiliana non ha mai subito due KO consecutivi nel campionato cadetto.

Tutti i quattro gol di Filip Djordjevic nel torneo in corso sono stati realizzati in trasferta; l’attaccante del Chievo non trova la via della rete al Bentegodi nel campionato cadetto dallo scorso luglio, contro il Cittadella. Sergio Floccari ha segnato nell’ultimo match di campionato a distanza di 1463 giorni dall’ultima rete firmata in Serie B (doppietta contro il Carpi nel marzo 2017); l’attaccante degli emiliani non va a bersaglio per due match consecutivi nel torneo cadetto da febbraio 2017 (vs Perugia e Salernitana).

