Chievo e Lecce garantiscono spettacolo

La nona giornata di serie B si apre stasera con un match di alta classifica tra Chievo e Lecce. Entrambe stasera in caso di vittoria balzerebbero al primo posto: per i veneti sarebbe in coabitazione con Empoli e Salernitana, mentre per i salentini in solitaria.

E si tratta anche di una sfida tra due ex compagni di squadra per quanto riguarda chi va in panchina visto che Aglietti e Corini hanno vestito appunto insieme la maglia gialloblù.

Interessante notare però soprattutto come stasera si affrontino il migliore attacco della cadetteria, quello rinnovatissimo in estate dei giallorossi e la migliore difesa, quella confermata quasi in blocco del Chievo (importantissimo in questo senso il recupero di Meccariello).

Non dovrebbe essere una partita bloccata e si preannuncia spettacolo al “Bentegodi”, fin dal primo tempo.

OPTA | 27-11-2020 14:25