Chicago, vietato perdere ancora

La decima settimana di Nfl si chiude stanotte con il tradizionale Monday Night. Vedrà opposti Minnesota Vikings e Chicago Bears. Questi ultimi, padroni di casa, non possono più sbagliare dopo tre sconfitte di fila che li hanno fatti precipitare in classifica in una NFC North guidata ora dai Green Bay Packers con due partite di vantaggio proprio sugli orsi. Chicago ha voglia di porre fine a questa striscia negativa, iniziata in un altro Monday Night, perso in casa dei Los Angeles Rams.

Non vanno sottovalutati però i Minnesota Vikings che dopo un inizio di stagione da incubo hanno vinto le ultime loro due uscite, rilanciandosi perchè no anche in una classifica aperta ancora a tutto. La partita girerà attorno alla difesa dei Bears che se dovessero tornare a concedere pochi punti come successo nei match di inizio stagione potrebbero agevolmente portare a casa la posta in palio. Viceversa i Vikings avrebbero una grande chance per aprire una crisi che diventerebbe ufficiale per i loro rivali di giornata.

OPTA | 16-11-2020 10:58