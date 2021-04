Chelsea, serve un’impresa a casa Real

Questo sarà il quarto incontro europeo tra Chelsea e Real Madrid: si sono affrontati in finale della Coppa delle Coppe 1971 (1-1 e 2-1 per il Chelsea nel replay) e nella finale di Supercoppa Europea 1998 (1-0 per il Chelsea). Il Real Madrid ha affrontato il Chelsea senza mai vincere più spesso di qualsiasi altra squadra in tutte le competizioni nella sua storia, fallendo in tutte e tre le sfide.

Questa sarà la 163ª partita di Champions League tra squadre inglesi e spagnole, più che qualsiasi altra sfida tra qualsiasi paese. Le squadre inglesi hanno vinto quattro delle ultime sette, il doppio rispetto alle precedenti 20. Il Chelsea giocherà la sua ottava semifinale di Champions League, più di qualsiasi altro club inglese, mentre questa è la 14esima semifinale del Real Madrid, due in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

Il Chelsea ha perso l’andata solo in una delle sette precedenti semifinali di Champions League, una sconfitta per 3-1 contro il Monaco nel 2003/04. Le gare di andata delle ultime sei semifinali dei Blues (tutte senza sconfitta) hanno visto solo quattro gol segnati (3 a favore, uno subito).

Il Real Madrid ha vinto l’andata di nove delle ultime 10 sfide a eliminazione diretta di Champions League, segnando almeno due gol in otto di queste partite. Questa è la sua prima semifinale dal 2017-18, quando vinse l’andata per 2-1 in casa del Bayern Monaco.

