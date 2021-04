Chelsea, occhio al Brighton formato ‘occhiali’

Dopo aver perso il primo incontro in assoluto con il Brighton nel gennaio 1933 (1-2 in FA Cup), il Chelsea è imbattuto nei successivi 14 match contro i Seagulls, con 12 vittorie e due pareggi.

Il Brighton ha perso tutte le sei trasferte contro il Chelsea in tutte le competizioni, restando sempre a secco di gol e subendo 14 reti. Il Chelsea non è mai andato in svantaggio in sette incontri di Premier League con il Brighton. L’ultima gara interna del Chelsea si è conclusa con una travolgente sconfitta per 2-5 contro il West Bromwich Albion. Nell’era Roman Abramovich (dal 2003/04), solo due volte i Blues hanno perso due gare di fila in casa in campionato: nel novembre 2011 con André Villas-Boas e nel dicembre 2019 con Frank Lampard. Il Brighton conta 10 clean sheet in questa Premier League, di cui sette nel 2021: non tiene la porta inviolata in più gare nella massima serie dal 1981/82 (14).

Da quando è salito in Premier League nel 2017, il Brighton è la squadra ad aver collezionato più 0-0 (16), inclusa l’ultima gara contro l’Everton. In particolare, i Seagulls contano cinque pareggi a porte inviolate finora, il loro record stagionale al pari della Premier League 2017/18.

