Chelsea, occhio ai precedenti del Cholo

Il Chelsea ha vinto una delle tre partite casalinghe in Champions League contro l’Atletico Madrid, una vittoria per 4-0 nella fase a gironi 2009/10. La sola sconfitta interna risale al ritorno della semifinale nel 2013/14 (3-1). L’Atletico Madrid ha perso tre partite in Champions League contro il Chelsea, contro nessuna squadra ha incassato più sconfitte nel torneo (tre anche contro Bayern Monaco e Real Madrid).

Nella sua storia nelle competizioni europee, il Chelsea non è mai stato eliminato in una sfida con andata e ritorno nella fase a eliminazione diretta dopo aver vinto l’andata fuori casa, in 13 precedenti del genere. In assoluto, le uniche due occasioni in cui i Blues sono stati eliminati dalla Champions League dopo aver vinto all’andata sono state nel 1999/00 contro il Barcellona nei quarti di finale e nel 2006/07 contro il Liverpool in semifinale. Con Diego Simeone, l’Atletico Madrid è imbattuto nei due precedenti in Champions League allo Stamford Bridge. L’unico precedente in trasferta contro il Chelsea nella fase a eliminazione diretta della competizione risale all’aprile 2014, quando l’Atletico superò il turno in semifinale con una vittoria per 3-1 al ritorno.

L’Atletico Madrid ha superato il turno in Coppa dei Campioni/Champions League nel 50% delle occasioni in cui ha perso l’andata nella fase a eliminazione diretta (4/8). Solo il Reims (60%, 3/5) ha una percentuale di avanzamento migliore tra le 72 squadre che hanno perso l’andata in almeno cinque incontri a eliminazione diretta nella competizione. L’Atletico Madrid ha vinto solo due delle ultime 10 trasferte nella fase a eliminazione diretta in Champions League: nel 2016/17 contro il Bayer Leverkusen e nel 2019/20 contro il Liverpool.

OPTA | 17-03-2021 13:51