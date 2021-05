Chelsea e Manchester City, a voi!

Il Chelsea ha vinto le ultime due partite contro il Manchester City in tutte le competizioni, entrambe arrivate dall’arrivo di Thomas Tuchel. L’ultima volta in cui i Blues hanno registrato tre succesi di fila contro il Manchester City fu tra il 2005 e il 2009, striscia di otto vittorie di fila. Nelle competizioni europee, gli unici precedenti tra Chelsea e Manchester City risalgono alla semifinale di Coppa delle Coppe 1970/71: il Chelsea vinse entrambe le gare 1-0 per passare alla finale, dove vinse contro il Real Madrid.

Il Manchester City è la nona squadra inglese ad aver raggiunto una finale di Coppa dei Campioni / Champions League, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra nazione (Germania e Italia, sei). Tuttavia, solo una delle ultime 10 squadre che hanno partecipato alla loro prima finale ha vinto: il Borussia Dortmund 3-1 contro la Juventus nel 1997. L’ultima squadra inglese a vincere la prima finale giocata è stato l’Aston Villa nel 1982 contro il Bayern Monaco. Questo è il terzo anno consecutivo in cui una squadra giocherà per la prima volta una finale di Coppa dei Campioni / Champions League (Tottenham nel 2019, PSG nel 2020 e Manchester City nel 2021). Si tratta della prima volta che succede per tre anni consecutivi dal 1986 al 1988 (Steaua Bucarest, FC Porto e PSV).

Chelsea e Manchester City si sono incontrate in Premier League all’inizio di maggio – una vittoria per 2-1 dei Blues – e sono le prime squadre a competere in una finale europea nello stesso mese in cui si sono affrontate in una partita di campionato da Bayern Monaco e Borussia Dortmund nel maggio 2013. Le due squadre tedesche hanno pareggiato 1-1 in Bundesliga, prima del 2-1 del Bayern a Wembley nella finale di Champions League. Sia Chelsea che Manchester City hanno subito solo quattro gol in Champions League questa stagione; è la prima volta che entrambe le squadre in finale hanno subito quattro o meno gol prima di raggiungere l’atto finale dal 2005/06, quando l’Arsenal ne subì due e il Barcellona quattro prima di incontrarsi nella finale.

