Championship di nuovo in campo

In Inghilterra si comincia a giocare con continuità nelle serie inferiori ed ecco che questo martedì, tra le altre, scendono in campo le squadre impegnate nel Championship, il torneo cadetto. Terzo turno spezzato in due.

Dopo due giornate non c’è neanche una formazione a punteggio pieno a riprova del grande equilibrio. Nottingham Forest e Preston sono a 0 punti, per il Preston, oggi, opportunità in casa dell’Huddersfield, non proprio una corazzata.

Per il Fulham (che è reduce dal roboante 5-1 in casa proprio dell’Huddersfield) nuova trasferta in casa del Millwall, che venderà cara la pelle.

Swansea, servono i gol con lo Stoke City.

OPTA | 17-08-2021 07:48