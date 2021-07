Champions, un martedì sera che promette bene

Si torna in campo per le gare di qualificazione alla Champions League con i match di ritorno del primo turno.

All’andata alcune sfide hanno di fatto già delineato la situazione ma – facendo un bel po’ di retorica – va ricordato che la palla è rotonda (e che per più di una squadra si è a inizio stagione) e quindi in più di un campo si cercherà di ribaltare la situazione. Tra Sherif Tiraspol e Teuta Durazzo, dopo il 4-0 esterno dell’andata, la qualificazione non è in bilico ma si può ragionare su un gol degli albanesi in Moldova. Tra chi cercherà la rimonta ci sono gli irlandesi dello Shamrock Rovers, che hanno perso (0-2) all’andata e ospitano lo Slovan Bratislava: possibile che sia una gara in cui entrambe le squadre andranno in gol. A Podgorica il Buducnost ospita l’Hjk Helsinki dopo il 3-1 per i finlandesi in Scandinavia e anche in questo caso c’è da attendersi una rete da entrambi i team.

Infine diamo un’occhiata a Valur Reykjavik-Dinamo Zagabria: all’andata i croati si sono imposti per 3-2 e tutto fa pensare che si vedranno numerose reti anche in terra di Islanda.

OPTA | 13-07-2021 15:11