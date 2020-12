Champions, oltre alle italiane c'è di più

Sono otto le partite che si giocano per la Champions League, sei di esse non riguardano squadre italiane. Istanbul Basaksehir-Lipsia e Krasnodar-Rennes si disputano alle 18.55. Sulla carta, tra queste due, molto più equilibrata dovrebbe essere la gara in programma in Russia. In Francia il risultato finale fu di 1-1 con il botta e risposta lampo nel giro di 3 minuti a inizio ripresa: vantaggio locale con Guirassy e pareggio di Ramirez tra 56′ e 59′. E’ possibile che si ripeta lo stesso risultato. Il Lipsia dovrebbe passare in Turchia in vista del maggiore tasso tecnico.

Alle 21 ci sono almeno due partite che probabilmente termineranno con le reti da parte di entrambe le squadre impegnate, vale a dire quelle di Siviglia (gli andalusi se la vedranno con il Chelsea) e di Bruges, dove arriverà lo Zenit San Pietroburgo.

Per chiudere: il Barcellona vincerà in Ungheria con il Ferencvaros e tra Manchester United e il Paris Saint Germain di Tuchel da prendere in considerazione l’ipotesi che vengano realizzati più di quattro gol.

OPTA | 02-12-2020 13:49