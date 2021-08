Champions League, un martedì da playoff

In Champions League siamo arrivati ai playoff, gli spareggi che consentiranno alle squadre vincitrici di entrare nel tabellone principale della manifestazione: un traguardo importante, anche a livello economico.

Tre le gare di andata in programma martedì, la più prestigiosa è senza dubbio quella che metterà di fronte il Monaco allo Shakhtar Donetsk: impegno probante per la squadra di De Zerbi, che però non parte di certo battuta e ha anzi tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai biancorossi del Principato.

Salisburgo-Brondby, con i padroni di casa favoriti, e Sheriff Tiraspol-Dinamo Zagabria, con i croati che hanno le carte in regola per sbarazzarsi dei moldavi, completano il quadro odierno.

