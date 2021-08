Champions League, tre gare in un martedì decisivo

Sono tre le gare in programma martedì per la Champions League: chi passa il turno approda nel tabellone principale della più importante competizione europea per club.

Il Ferencvaros ospita a Budapest gli svizzeri Young Boys dopo avere perso a Berna (3-2): si preannuncia un’altra gara in cui entrambe le squadre andranno a segno.

Il 2-0 ottenuto all’andata in Svezia non mette del tutto al riparo il Malmoe, di scena in Bulgaria con il Ludogorets: gli scandinavi cercheranno fin da subito il gol che potrebbe chiudere i conti.

Per blasone la gara più prestigiosa è quella tra Psv e Benfica (2-1 per i lusitani all’andata): sarà battaglia.

OPTA | 24-08-2021 12:18