Champions League, ne mancano tre

Giovedì è il giorno dei sorteggi dei gironi di Champions League con quattro italiane al via (Inter, Milan, Atalanta e Juventus) ma prima bisogna completare il numero delle partecipanti: cosa che verrà fatta mercoledì sera, con tre gare in programma.

Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, dopo la vittoria all’andata in casa del Monaco, non può sprecare l’opportunità. Il Salisburgo va in Danimarca con il Brondby dopo il 2-1 ottenuto in Austria mentre alla Dinamo Zagabria servirà una impresa vera e propria: all’andata i croati sono stati travolti (3-0) in casa dei moldavi dello Sheriff Tiraspol. Da non escludere che il risultato si sblocchi nel primo quarto d’ora, poi si vedrà.

OPTA | 25-08-2021 15:18