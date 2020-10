Champions League, l'analisi: gruppi E, F, G e H

Per arrivare a vincere la Champions League bisogna per cominciare uscire indenni dai gironi. E’ banale ma è così. Sono otto i gironi e ovviamente ci sono delle favorite, a volte una, a volte due. Ma può succedere anche che la situazione sia ben più intricata. Diamo un’occhiata ai primi quattro gironi (E, F, G e H), due dei quali vedranno al via squadre italiane, Juventus e Lazio.

Nel gruppo E due squadre hanno qualcosa in più delle altre e sono il Chelsea e il Siviglia. Difficile che il Rennes ne possa scalzare una, impossibile, o quasi, possa riuscirvi il Krasnodar. Pronostico praticamente chiuso. Regna l’equilibrio nel girone F, quello della Lazio. Il Borussia Dortmund è da prendere con le molle, non muore mai, e lo Zenit San Pietroburgo è sempre ostico. Poi c’è anche il Bruges. Gialloneri e biancocelesti di Simone Inzaghi favoriti. Ma occhio. Barcellona e Juventus, nel girone G, dovrebbero fare un sol boccone di Dinamo Kiev e di un Ferencvaros tornato in Champions dopo oltre vent’anni. Davvero pochi margini per gli ucraini, ancora meno per i magiari. Il gruppo H è probabilmente il più equilibrato di tutti. Una tra Paris Saint Germain, RB Lipsia e Manchester United (che secondo noi rischia tantissimo) resterà fuori. L’Istanbul Basaksehir l’accompagnerà.

OPTA | 15-10-2020 16:54