Champions League, l'analisi: gruppi A, B, C e D

Per arrivare a vincere la Champions League bisogna per cominciare uscire indenni dai gironi. E’ banale ma è così. Sono otto i gironi e ovviamente ci sono delle favorite, a volte una, a volte due. Ma può succedere anche che la situazione sia ben più intricata. Diamo un’occhiata ai primi quattro gironi (A, B, C e D), due dei quali vedranno al via squadre italiane, Inter e Atalanta.

Nel girone A il Bayern Monaco è nettamente favorito, l’Atletico Madrid si fa preferire a Salisburgo e Lokomotiv. Non ci si aspettano sorprese.

Girone B. Potrebbe vincerlo l’Inter, ma c’è anche il Real Madrid. E il Borussia Moenchengladbach può dare fastidio, come pure lo Shakhtar. Pronostico quasi chiuso a favore di nerazzurri e bianchi di Spagna.

Il gruppo C ha al suo interno il Manchester City. Porto e Marsiglia sono lì come valori, un gradino sotto l’Olympiacos. Alla fine con il City dovrebbero passare i Dragoni.

Nel gruppo D l’Atalanta non è più una Cenerentola. Ha gli attributi per passare il turno con il Liverpool. Per l’Ajax sarà dura scalzare i nerazzurri. E’ più facile pronunciare correttamente ‘Midtjylland’ che pensare che i danesi vadano avanti.

OPTA | 15-10-2020 16:51