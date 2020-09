Champions League, Krasnodar e Paok all'appuntamento con la storia

Meno di un mese dopo la fine dell’edizione 2019-2020, la Champions League 2020-2021 sta per prendere forma in via definitiva. Il 1° ottobre è infatti in programma il sorteggio della fase a gironi che si snoderà tra il 20 dello stesso mese e il 9 dicembre, in una finestra fatalmente più compressa visto l’inizio tardivo ella nuova stagdione, mentre il 29 e il 30 settembre saranno i giorni nei quali si conosceranno i nomi delle ultime sei qualificate alla stessa fase a gironi, che usciranno dagli spareggi in programma su doppia sfida, con andata il 22-23 e ritorno appunto il 29-30. Tra le partite più interessanti c’è quella tra Krasnodar e Paok, che appartengono al tabellone “Piazzate”.

L’andata si giocherà in Russia e sarà una partita storica, visto che il Krasnodar non si è mai qualificato alla fase a gironi, così come il Paok, che si è fermato in tre circostanze ai turni preliminari.

Il Krasnodar ritenta l’assalto alla fase a gironi un anno dopo essere stato eliminato da un’altra greca, l’Olympiacos, nel primo turno dei playoff. Confermatasi terza forza del campionato russo per il secondo anno consecutivo, la formazione di Murad Musayev, una delle forze nuove del calcio europeo, potrà contare sul fattore campo, anche se la gara si giocherà a porte chiuse, e su un organico piuttosto navigato, anche se pochi giocatori possono vantare un’esperienza internazionale significativa.

Dall’altra parte il Paok proverà a sfruttare l’entusiasmo portato dalle vittorie da sfavorito ottenute nei due turni precedenti con Besiktas e Benfica. La squadra di Salonicco è tornata stabilmente nell’élite del calcio greco da quattro anni, come testimoniano i tre secondi posti ottenuti dal 2016 in avanti, cui aggiungere lo storico titolo nazionale del 2019, il terzo della storia del club e il primo dal 1985. La squadra del tecnico portoghese Abel Ferreira ha qualcosa di più rispetto al Krasnodar sul piano dell’esperienza e arriva alla sfida più rodata avendo già disputato due partite di Coppa.

I russi però hanno nelle gambe otto partite di campionato, dove al momento il Krasnodar ha appena tre punti di svantaggio dalla capolista Zenit e Spartak. Si preannuncia insomma una sfida tiratissima ed incerta in cui potrebbe prevalere la paura di perdere: in palio c’è del resto un traguardo storico e remunerativo…

OPTA | 21-09-2020 19:30