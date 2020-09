Champions League, il Maccabi cerca l'impresa col Salisburgo

Dopo essere stato protagonista della precedente edizione, in cui, da esordiente nella manifestazione, è andato vicino dall’eliminare i campioni in carica del Liverpool, il Salisburgo cercherà di guadagnarsi l’accesso alla fase a gironi della Champions League 2020-2021 già nella gara d’andata del playoff sul campo del Maccabi Tel Aviv.

La prima sfida si giocherà in Israele e allora è facile pensare che la squadra di Giorgos Donis recrimini parecchio sull’impossibilità di contare sul proprio caloroso pubblico, visto che la gara si giocherà a porte chiuse e che la sfida di andata potrebbe incanalare l’esito della qualificazione. Reduce dal secondo titolo nazionale consecutivo, il Maccabi punta a tornare nella fase a gironi cinque anni dopo quel 2015-2016 in cui la formazione di Tel Aviv era riuscita a centrare l’obiettivo dopo un’assenza di undici anni dalla regina delle competizioni per club in Europa.

Gli israeliani hanno già disputato tre turni preliminari, eliminando i lettoni del Riga, i lituani del Suduva e i bielorussi della Dinamo Brest. Non avversari insormontabili e comunque non paragonabili al Salisburgo, che affronta la sfida da favorito fin dalla partita d’andata. Reduce da sette titoli nazionali consecutivi, la squadra allenata dallo statunitense Jesse Marsch ha come obiettivo minimo quello di partecipare alla fase a gironi, per poi confidare in un sorteggio più clemente rispetto a quello dello scorso anno, quando oltre al Liverpool gli austriaci dovettero incrociare il Napoli.

Il Salisburgo avrà il vantaggio di giocare la seconda partita in casa e parte da una base tecnica e di esperienza superiore rispetto al Maccabi, ma resta irrisolto il problema dell’eredità di Haaland, partito a gennaio verso il Borussia Dortmund. Il parco attaccanti di Marsch non è esaltante, ma almeno in gara 1 l’obiettivo è anche non subirne…

