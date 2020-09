Champions League, il Ferencvaros vuole completare l'opera

Laureatosi campione nazionale nel 2019 per la quinta volta nella propria storia, il Molde è pronto per l’appuntamento con la storia. Contro il Ferencvaros, infatti, i norvegesi si giocheranno l’approdo alla fase a gironi della Champions League, traguardo finora mai raggiunto e toccato da una sola squadra norvegese, il Rosenborg, protagonista di diverse edizioni durante gli anni ’90 prima di andare incontro ad un vistoso ridimensionamento.

Le due squadre appartengono al tabellone dei “Campioni” e sono giunte all’ultimo atto dei preliminari di Champions, unico turno con andata e ritorno, al termine di percorsi simili. Tanto il Molde quanto il Ferencvaros hanno infatti dovuto superare ben tre turni.

I norvegesi hanno debuttato infliggendo una goleada ai finlandesi del KuPS, sconfitti 5-0, per poi soffrire contro il Celje, formazione slovena battuta 2-1 in trasferta ed avere la meglio ai rigori sugli azeri del Qarabag. Di maggior spessore le squadre sconfitte dal Ferencvaros, che dopo il 2-0 al Djurgarden ha fatto il colpaccio vincendo 2-1 in casa del Celtic e poi superato con lo stesso risultato in casa la Dinamo Zagabria.

Reduce dal secondo titolo nazionale consecutivo, il Ferencvaros affronta la partita da favorito, fin dalla gara d’andata, forte di un tasso tecnico e di esperienza ben superiore (si pensi al fatto che nelle ultime due partite sono andati in gol quattro giocatori diversi, Siger, Nguen, Lovrencsics e Uzuni), a cominciare dalla panchina, dove siede il tecnico ucraino Sergej Rebrov, ex “gemello” di Shevchenko da giocatore della Dinamo Kiev ed anche ex tecnico dello stesso club ucraino.

La società ungherese punta alla prima partecipazione alla fase a gironi di Champions League, che darebbe seguito al percorso di crescita che già nella scorsa stagione aveva visto la squadra partecipare alla fase a gironi di Europa League, competizione dove i magiari mancavano dal 2004-2005.



OPTA | 22-09-2020 21:08