Champions League, anche mercoledì c'è da divertirsi

I Playoff Champions League anche mercoledì propongono tre sfide interessanti: Young Boys-Ferencvaros è una gara tutta da seguire, nella quale gli svizzeri cercheranno di mettere alle corde gli ungheresi. Non facile perché il calcio magiaro è in crescita, come dimostrato dagli stessi biancoverdi di Budapest lo scorso anno e dalla nazionale di Marco Rossi.

Benfica-PSV è una super sfida tra squadre che in passato hanno vinto la Coppa dei Campioni: di anni ne sono trascorsi tanti ma il fascino è intatto. Olandesi in grande forma.

Malmoe-Ludogorets completa il quadro: gli svedesi di Tomasson hanno eliminato i Rangers, i bulgari l’Olympiacos.

OPTA | 18-08-2021 07:36